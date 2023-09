Zendaya compie 27 anni: 'Quandi uscì Hannah Montana ero depressa, volevo farlo anch'io!'

Chissà se la piccola Zendaya, un po' di anni fa, avrebbe creduto ad un eventuale pronostico su un'ascesa tanto rapida e deflagrante nel mondo del cinema: ciò che è certo è che i suoi sogni la futura star di Euphoria li aveva già ben presenti nella sua mente, come dimostrano le sue stesso dichiarazioni.

Nel giorno del suo 27esimo compleanno e mentre si parla di un possibile matrimonio con Tom Holland, ci saltano infatti all'occhio le parole con cui la stessa Zendaya che, ricordando la sua infanzia, ammise di aver trovato una prima ispirazione soprattutto in Hannah Montana, guardando estasiata Miley Cyrus e sognando una vita come la sua.

"Ricordo che quando è uscita la serie Hannah Montana ero depressa e continuavo a ripetere ai miei genitori: 'Voglio farlo assolutamente anche io!'. Per fortuna loro mi hanno aiutata lasciando che inseguissi il mio istinto. Così ho iniziato con i primi ruoli nelle sitcom di Disney Channel. Ad oggi ho tanti desideri, ma in cima alla lista metto la felicità. Quello che faccio, che siano film, moda o musica, voglio godermeli. E se un giorno mi accorgessi di non divertirmi più e di non essere soddisfatta, mi dedicherei ad altro. Magari all'insegnamento come i miei genitori" fu il ricordo della star di Spider-Man: No Way Home. Che la realtà abbia persino superato le aspettative?