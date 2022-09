Zendaya compie 26 anni: riviviamo i migliori momenti della carriera della star di Euphoria

Quella di Zendaya è stata l'ascesa che qualunque giovane attore o attrice sognerebbe: dopo aver mosso i primi passi sotto l'ala protettrice di Disney, la nostra è letteralmente esplosa nel giro di pochissimo tempo grazie non solo al ruolo di MJ nel Marvel Cinematic Universe, ma anche e soprattutto grazie a quello di Rue in Euphoria.

Nel giorno del 26esimo compleanno di Zendaya Maree Stoermer Coleman (nata infatti ad Oakland il 1 settembre del 1996), il nostro intento è dunque quello di riassumerne l'incredibile e ancora giovanissima carriera proponendovi qui alcuni dei suoi momenti più iconici: il primo passaggio non può quindi che esser dedicato a Spider-Man: Homecoming, il film che segna il debutto di MJ nell'MCU.

Dopo i primi approcci con l'universo Marvel è dunque la volta di The Greatest Showman, in cui vediamo Zendaya sfoggiare tutto il suo talento, oltre che di attrice, anche di ballerina e cantante; lo stesso anno del ritorno nei panni di MJ in Spider-Man: Far From Home è poi quello del boom di Euphoria, che consacra definitivamente l'allora 23enne attrice californiana come uno dei talenti più interessanti della sua generazione.

Il 2021 è infine non solo l'anno di Spider-Man: No Way Home, ma anche quello di Malcom & Marie, prima incursione di Zendaya in un cinema decisamente più autoriale, e del Dune di Denis Villeneuve, con la sua Chani che avrà a disposizione un minutaggio di gran lunga superiore nell'attesissima Parte 2. E voi, in quale ruolo l'avete preferita? Fatecelo sapere nei commenti! Recentemente, intanto, Zendaya ha smentito i rumor che parlavano di una sua gravidanza.