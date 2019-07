Zendaya commenta il casting di Halle Bailey nel live-action de La Sirenetta

Come sappiamo sarà la giovane cantante Halle Bailey a vestire i panni di Ariel ne La Sirenetta, nuovo live-action Disney al momento in fase di produzione.

Dopo l'annuncio ufficiale il popolo del web si è scatenato sui social, che come al solito per queste questioni incredibilmente importanti dà il meglio di sé: tra chi si è detto a favore di una Sirenetta di colore, comunque, figura ovviamente Zendaya, co-protagonista della nuova saga di Spider-Man per il Marvel Cinematic Universe.

La giovane attrice, che come ben saprete interpreta Michelle (una sorta di nuova versione targata Marvel Studios della classica fidanzata di Peter Parker Mary Jane Watson), è scesa immediatamente sui social non solo per difendere la scelta della produzione, ma soprattutto per mostrare il suo entusiasmo: come potete vedere in calce all'articolo, Zendaya ha pubblicato un post in cui esclama la sua contentezza.

Per altre informazioni sul nuovo live-action della Disney, vi ricordiamo che nei giorni scorsi Jacob Tremblay e Awkwafina sono stati scelti rispettivamente per interpretare Flouder e Scuttle, ovvero il giocoso pesciolino amico di Ariel e il gabbiano.

Le riprese de La Sirenetta inizieranno nel 2020 in Sudafrica, per un'uscita prevista per il 2021.