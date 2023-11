Zendaya sarà Cleopatra nel nuovo film di Denis Villeneuve? La clamorosa indiscrezione!

Mentre il mondo intero sta aspettando l'uscita di Dune Parte II, seguito del colossal fantascientifico di Denis Villeneuve tratto dai romanzi di Frank Herbert, è iniziata a circolare una incredibile indiscrezione che vedrebbe Zendaya coinvolta in un altro importantissimo progetto del regista.

Dopo il rinvio di Dune Parte II al 2024 a causa dello sciopero degli attori, ovviamente, l'attesa dei fan e l'interesse per i futuri progetti del regista si è alzato in maniera considerevole. Secondo alcuni rumor che stanno attualmente circolando sui social e su alcune testate di settore, il prossimo film dopo il progetto di Dune, di Denis Villeneuve potrebbe essere un lungometraggio su Cleopatra e la sua storia da sovrana d'Egitto. Le voci parlerebbe già di un periodo di inizio riprese e di, addirittura, una protagonista praticamente già scelta.

Per interpretare Cleopatra sarebbe stato fatto il nome di Zendaya che, secondo i rumor, sarebbe la scelta prediletta per vestire i complicatissimi panni della Regina d'Egitto. Nel corso della storia del cinema sono stati realizzati tantissimi adattamenti della storia della sovrana quindi, realizzarne un altro, potrebbe essere un grandissimo rischio e, allo stesso tempo, un modo di dare nuova linfa alla storia e al mito. Le riprese, se tutto si dovesse rivelare vero, dovrebbero cominciare alla fine del 2024. La sceneggiatura, sarebbe stata scritta da David Scarpa già autore di Napoleon di Ridley Scott e basata sul libro scritto da Stacey Schiff. A far circolare le prime indiscrezioni online è stato l'insider Daniel Richtman che, attraverso delle fonti riservati ed alcuni documenti, avrebbe ottenuto l'esclusiva.

Denis Villeneuve ha parlato dell'importante ruolo che avrà Zendaya in Dune Parte II. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!