Zendaya, buon compleanno! Quali sono i suoi migliori film da vedere in streaming?

Giorno speciale per Zendaya, questo 1 settembre 2021: la star che a breve tornerà sul grande schermo con Dune e Spider-Man: No Way Home compie infatti oggi i suoi primi 25 anni, festeggiando un quarto di secolo all'insegna del successo e di una carriera che sembra ormai aver spiccato il volo. Perché, dunque, non celebrare a dovere quest'occasione?

Il modo migliore per augurare a Zendaya buon compleanno è ovviamente quello di lanciarsi in una piccola maratona di quelli che sono stati ad oggi i suoi più grandi successi: dando un'occhiata alle principali piattaforme streaming notiamo la presenza di un'offerta piuttosto ampia in tal senso, che si parli di Disney+ o Netflix.

Nel catalogo della piattaforma di Topolino spicca ad esempio The Greatest Showman, nel quale vediamo Zendaya recitare al fianco di un certo Hugh Jackman in un musical che dà alla nostra la possibilità non solo di mettersi in mostra come attrice, ma anche di sfoggiare le sue innegabili doti nel canto e nel ballo.

Più ampia la scelta per quanto riguarda Netlix: la grande N ci dà infatti la possibilità di tuffarci nel Marvel Cinematic Universe con Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far From Home e assistere ai primi passi dell'attrice nei panni di MJ, mentre con Malcolm & Marie possiamo dare un'occhiata a quello che è forse, ad oggi, il prodotto più maturo e complesso a cui Zendaya abbia preso parte nella sua carriera.

Insomma, non vi resta che scegliere: con quale film augurerete buon compleanno alla giovanissima star Marvel? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, cos'ha detto Zendaya sul futuro di Spider-Man dopo No Way Home.