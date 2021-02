Zendaya, 5 film da recuperare dopo Malcolm & Marie

Malcolm & Marie promette di essere l'ennesimo successo per Zendaya: il film Netflix con John David Washington è sicuramente uno dei più attesi tra quelli in uscita nel corso di queste settimane e, per chi ancora non conoscesse bene la giovanissima futura star di Dune, potrebbe essere un valido stimolo per recuperarne i lavori precedenti.

Nonostante una carriera ancora giovane, infatti, Zendaya risulta essere già una star che definire in rampa di lancio sarebbe riduttivo: classe 1996, la nostra ha già preso parte a progetti di primissima fascia capaci di mettere in risalto le sue indubbie doti recitative, primo fra tutti (ma parliamo di piccolo schermo) quell'Euphoria che già è valso alla nostra un meritatissimo Emmy.

Ma cosa dire di Zendaya per quanto riguarda il mondo del cinema? I primi titoli a venirci in mente sono ovviamente Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far From Home, nei quali la sua MJ si è fatta immediatamente notare come uno dei personaggi più riusciti. Impossibile, inoltre, dimenticare la sua splendida performance in The Greatest Showman, nel quale l'attrice di Malcolm & Marie mette in mostra anche tutte le sue abilità canore.

Avete già visto i film elencati? Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Malcolm & Marie.