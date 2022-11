Zen - Grogu and Dust Bunnies: il corto di Studio Ghibli e Lucasfilm da oggi su Disney+!

Pochi giorni fa, Studio Ghibli ha annunciato una misteriosa collaborazione con Lucasfilm, che ha suscitato la curiosità di molti in giro per il web e ha fatto parecchio parlare di sé.

In molti hanno pensato che si trattasse di un videogioco, altri che potesse essere legata alla seconda stagione della serie animata Star Wars: Visions. L'unica certezza era che Grogu sarebbe stato il protagonista del nuovo progetto. E poche ore fa, finalmente, è stato svelato l'arcano.

Zen - Grogu and Dust Bunnies, questo il titolo ufficiale che è stato rivelato sui social, è il nuovo corto animato nato dalla collaborazione tra Lucasfilm e Studio Ghibli e incentrato sul Baby Yoda di The Mandalorian. E non è tutto. Infatti, il corto sarà disponibile dalle 9:00 del mattino di oggi 12 novembre su Disney Plus.

Il corto, inoltre, uscirà per celebrare il terzo anniversario di The Mandalorian, la serie che arrivò nel 2019 insieme al debutto della piattaforma di streaming. Il progetto sarà accompagnato dalle musiche del premio Oscar Ludwig Göransson, che di recente ha scritto la colonna sonora di Black Panther: Wakanda Forever dei Marvel Studios, ultimo film della Fase 4 del MCU.

Cosa né pensate di questo annuncio? Guarderete "Zen - Grogu and Dust Bunnies"? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti!