Zelda Williams omaggerà suo padre Robin nel suo primo film da regista: ecco come

Lisa Frankenstein è appena uscito al cinema negli USA: è il debutto alla regia di Zelda Williams, qui potete trovare il trailer con Cole Sprouse. In un'intervista con The Wrap, Williams svela alcuni riferimenti nascosti del film: tra questi un omaggio al padre Robin Williams.

Tra queste references assume un ruolo particolarmente importante il completo indossato da Sprouse nella scena finale dell'opera: "Indossa delle bretelle arcobaleno. Volevo solo un momento, in un mondo dove la morte non è permanente, per onorare papà. Quindi è stato divertente perchè ero tipo "Wow, nessuno se ne è accorto", ma mi piace anche questo, il fatto che sia così sottile" ha dichiarato la regista, che di recente ha rivelato qual è il suo film preferito del padre Robin. Le bretelle a cui fa riferimento Zelda Williams sono un capo che il padre indossava di frequente in Mork & Mindy, situation comedy andata in onda fra il 1978 e il 1982 che vede un giovane Robin Williams nei panni di Mork, un alieno umanoide arrivato sulla Terra dal pianeta Ork.

Lisa Frankenstein è una commedia horror che si ispira a La moglie di Frankenstein, film del 1935 di James Whale e ai lavori di Gene Wilder: i temi principali sono l'amore eterno, la resurrezione e la paura intorno al concetto di morte. In quest'opera caratterizzata da visuals gotiche e da un'umorismo macabro e buffo al tempo stesso, Kathryn Newton interpreta il ruolo di Lisa mentre Cole Sprouse indossa i panni di una statua-zombie che verrà riportata in vita.