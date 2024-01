Zelda, la promessa di Sony sul live action:'Sarà un'avventura fantastica'

Dopo il grande interesse suscitato da Super Mario Bros. - Il Film, capace d'incassare oltre un miliardo di dollari al box-office, è aumentata esponenzialmente l'attenzione nei confronti dei prodotti Nintendo da poter trasporre sul grande schermo. Uno degli annunci del 2023 riguarda l'adattamento live action di The Legend of Zelda.

Il progetto prenderà forma da una collaborazione tra Nintendo e Sony Pictures, e durante la presentazione di Sony al Consumer Electronics Show 2024, il CEO Kenichiro Yoshida ha spiegato che i fan possono aspettarsi 'una straordinaria storia di avventura e scoperta'.



Al momento non sono stati annunciati dettagli sulla trama del film, che verrà diretto da Wes Ball, il regista di Il regno del pianeta delle scimmie, e prodotto da Avi Arad. Da tempo circolano nomi di star che potrebbero partecipare al progetto, da Tom Holland per il ruolo di Link ad Hunter Schafer per il personaggio di Zelda. Anche Walker Scobell potrebbe essere Link nel film; attualmente l'attore è impegnato nella nuova serie tv Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo, ereditando il ruolo che fu di Logan Lerman nei film.



"Abbiamo ufficialmente avviato lo sviluppo del film con Nintendo pesantemente coinvolto nella produzione. Ci vorrà del tempo prima che sia completato ma spero che non vediate l'ora di vederlo" ha spiegato Shigeru Miyamoto di Nintendo.



