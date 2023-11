Zelda, i fan sono sicuri: Tom Holland sarà Link nel film live-action

Dopo l’annuncio dello sceneggiatore del nuovo film di Zelda, sul web si è scatenato il toto-nomi per i vari interpreti che prenderanno parte alla pellicola. E in cima alla lista degli attori per Link c’è...Tom Holland!

La star protagonista di Spiderman è tra i più nominati dai fan, dopo che Nintendo ha annunciato il film il live action basato sul suo franchise videoludico più famoso, The Legend of Zelda. “Miyamoto, per favore contatta Tom Holland, Miyamoto per favore prendi Tom Holland come Link nel nuovo film di Zelda per favore, Miyamoto te lo chiedo per favore” ha scritto un utente, “Ho amato Tom Holland in Uncharted quindi per il film di Zelda mi andrebbe decisamente bene” ha aggiunto un altro.

Ma non tutti sono dello stesso avviso, difatti alcuni utenti si sono schierati contro l’idea di avere Holland come protagonista della pellicola: “Nessun odio verso di lui ma se Tom Holland venisse scelto per il film di Zelda potrei lanciare la scrivania fuori dalla finestra”. Qualcun altro invece avrebbe preferito una versione animata del film, ritenendo la tecnica cinematografica più affine al film di Zelda: “Onestamente non capisco questa ossessione per i film live action, immaginate un film di Zelda sviluppato con le animazioni dello studio Ghibli, sarebbe meraviglioso”.

Secondo altri utenti invece, Walker Scobell sarebbe l'opzione migliore per interpretare Link nel film di Zelda. E voi cosa ne pensate invece? Quale sarebbe la vostra scelta ideale? Fatecelo sapere come sempre nei commenti.