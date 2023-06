Zelda, celebre insider sicuro: Nintendo Pictures e Illumination faranno il film

Continuano i rumor su un possibile film animato di The Legend of Zelda, famosa e acclamata saga di videogiochi targata Nintendo che, dopo il successo clamoroso ottenuto al botteghino mondiale da Super Mario Bros, sarebbe sul punto di ottenere un adattamento per il grande schermo.

In queste ore, durante il famoso show The Hot Mic, il noto e affidabile scooper Jeff Sneider ha anticipato che la Universal starebbe chiudendo un "grosso affare" con Nintendo allo scopo di realizzare un film basato su The Legend of Zelda. L'insider ha dichiarato: "Mi è stato detto che la Universal sta, a tutti gli effetti, chiudendo un 'grosso affare' con la società Nintendo per quanto riguarda specificatamente The Legend of Zelda. Sembra proprio che Zelda sarà il prossimo grande franchise per il grande schermo gestito da Illumination-Nintendo, un po' come tutti ci aspettavamo. Per quanto riguarda me e le mie fonti, mi è stato detto che sta succedendo davvero".

Alla luce di queste dichiarazioni, diversi siti di intrattenimento hanno contattato Universal, Illumination e Nintendo per una conferma, che però al momento non è ancora arrivata: ricordiamo che le società non hanno ancora annunciato ufficialmente neanche Super Mario Bros 2 - sebbene la mossa sembrerebbe inevitabile visto il successo ottenuto dal film originale -e chissà che qualche novità non possa arrivare nei prossimi giorni con l'uscita dell'home-video di Super Mario Bros.

Che cosa ne pensate? Zelda è l'IP Nintendo giusta per il grande schermo? Ditecelo nella sezione dei commenti.