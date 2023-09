Zelda, in arrivo due film dal gioco Nintendo? 'Uno live-action e uno d'animazione'

Il film di The Legend of Zelda è il nuovo sogno dei fan Nintendo dopo il successo globale ottenuto dall'adattamento animato di Super Mario Bros, e in queste ore sono emerse importanti novità sul progetto.

Anzi sui progetti, dato che stando alle informazioni diffuse dal noto insider My time to shine hello sulla sua pagina per il social network X, noto precedentemente come Twitter, Nintendo sarebbe a lavoro su ben due film di The Legend of Zelda: il primo è - o sarebbe - un film d'animazione, realizzato di nuovo in collaborazione con Illumination e Universal Pictures, vale a dire la casa di produzione e lo studio che hanno rispettivamente realizzato e distribuiti a livello mondiale il campione d'incassi Super Mario Bros; il secondo invece un film live-action di Zelda, definito 'molto serio'.

Chiaramente al momento non c'è modo di verificare queste informazioni, considerato che Hollywood è totalmente paralizzata dagli scioperi del sindacato degli sceneggiatori WGA e del sindacato degli attori SAG, ma vale la pena ricordare che in passato l'utente che si nasconde dietro il nickname di My time to shine hello si è dimostrato tra i più accurati e affidabili del settore, motivo per cui ogni suo nuovo post desta sempre molta attenzione da parte di follower e appassionati. In precedenza, sempre secondo un leak, Nintendo sarebbe pronta a sviluppare 4 nuovi film basati sulle sue proprietà intellettuali.

Vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti.