Zazie Beetz sarà Raperondolo in un film di sua produzione: 'Una principessa con l'afro'

L'attrice di Atlanta e Deadpool Zazie Beetz starebbe lavorando a un film su Raperonzolo di cui sarà attrice, sceneggiatrice e produttrice, e la sua principessa sfoggerà anche un'acconciatura particolare.

A rivelarlo ai microfoni di Screen Rant è stato il compagno dell'attrice David Rysdahl, anche lui attore (è apparso anche in progetti come No Exit, Black Swell e The Revival, oltre che nel film Dead Pigs proprio al fianco di Zazie Beetz) e partner di Beetz nella società di produzione di loro proprietà.

"C'è qualcosa di cui non posso ancora parlare, ma sarà entusiasmante. Zazie e io scriviamo un sacco. Ho un paio di sceneggiature sottomano. Abbiamo una casa di produzione, e scriviamo un sacco. Come ho già detto due volte. Per caso ho menzionato il fatto che scriviamo un sacco?" ha premesso Rysdahl.

"Insomma, stiamo scrivendo una storia su Raperonzolo, su ciò che succede dopo [la storia che tutti conosciamo] per Zazie. E avrà l'afro, e sarà enorme" ha poi rivelato "Siamo molto entusiasti di lavorare a questo progetto. Zazie è Raperonzolo nella sceneggiatura che abbiamo scritto! Sarà fantastica, è davvero brava".

L'attrice di origini tedesche, proprio come il racconto originale dei Fratelli Grimm e il personaggio protagonista della storia, porterà dunque sul grande schermo una versione inedita di Raperonzolo, che finora nell'immaginario collettivo è stata rappresentata principalmente dalla versione Disney, la Rapunzel di Mandy Moore.