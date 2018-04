Zazie Beetz raggiunge Natalie Portman in Pale Blue Dot

The Hollywood Reporter scrive cheè in trattative per unirsi al cast del film, pellicola che vede per protagonista l'attrice premio Oscar. La notizia è arrivata subito dopo la news sul suo ingaggio nel biopic su, conprotagonista.

La trama di Pale Blue Dot si concentra su un'astronauta sposata (Natalie Portman) che torna sulla Terra dopo una missione e inizia una relazione con un altro astronauta (Jon Hamm). Questa relazione e il ritorno da una missione la portano in una parabola discendente che l'allontana dalla sua famiglia, una condizione che può affliggere coloro che trascorrono molto tempo nello spazio. Quando il suo amante intraprende un'altra relazione con un'astronauta apprendista, la donna capisce di aver toccato il fondo.

Da quello che si apprende, Zazie Beetz sarà proprio l'apprendista con la quale l'amante della protagonista inizierà una nuova relazione.

Il film prende il nome dalla famosa fotografia della Terra che è stata scattata dalla Voyager 1 nel 1990. Pale Blue Dot sarà diretto dal creatore di Fargo e Legion, Noah Hawley, ed è stato scritto da Brian C. Brown ed Elliot DiGuiseppi. Il premio Oscar Reese Witherspoon, era stata originariamente scelta per il ruolo da protagonista ma a causa di un conflitto di programmazione con la seconda stagione di Big Little Lies, è stata sostituita dalla Portman.

Zazie Beetz è stata scelta come protagonista nel film di Steven Soderbergh, High Flying Bird, e interpreterà Domino in Deadpool 2. Beetz è nel cast anche della serie Atlanta, al fianco di Donald Glover.