Zazie Beetz parla della sua Domino nell'atteso Deadpool 2

Dopo la diffusione del primo trailer ufficiale di Deadpool 2 , l'hype dei fan e del pubblico intorno al cinefumetto della Fox ispirato ai fumetti dellaè cresciuto in maniera esponenziale.

Per metà maggio, quando debutterà sul grande schermo Deadpool 2, c'è ancora molto tempo, ma nell'attesa l'attrice Zazie Beetz, che interpreta il personaggio di Domino, ha parlato del suo ruolo: "Ho adorato esplorare anche il lato drammatico di questo personaggio. Nel caso di Domino, in maniera specifica, mi è piaciuto pensare al suo passato e includerlo anche nella commedia, visto che il progetto è molto divertente nel tono".

Anche se il suo personaggio esplorerà i temi drammatici di una pellicola come "Deadpool", Beetz spiega che questo sequel sarà molto più dark del precedente uscito nel 2016: "In Deadpool 2 diventiamo molto più pesanti rispetto al primo. Come Atlanta, i temi sono più dark. Mi piace interpretare questa donna che può incontrare Deadpool faccia-a-faccia. In termini di battute e spirito, siamo all'altezza. E' stato davvero bello interpretarla".

Nel cast di questo atteso episodio firmato da David Leitch ritroveremo, dal precedente capitolo, ovviamente Ryan Reynolds ma anche Morena Baccarin, Leslie Uggams, Stefan Kapicic, Brianna Hildebrand, Karan Soni e T.J. Miller. Tra le new entry Josh Brolin, Jack Kesy, Eddie Marsan e Terry Crews.