Zazie Beetz, la Domino di Deadpool 2, reciterà con Kristen Stewart in Against All Enemies

Variety riporta la notizia che(Deadpool 2, Atlanta) si unisce a Kristen Stewart (American Ultra, The Twilight Saga) in Against All Enemies, film biografico sull'attrice Jean Seberg.

Il suo ruolo è attualmente sconosciuto. La Beetz ha appena ricoperto un ruolo da protagonista in High Flying Bird di Steven Soderbergh.

Nel cast ci saranno anche Jack O'Connell (Godless), Anthony Mackie (Capitan America: Civil War), Margaret Qualley (The Leftovers) e Colm Meaney (Hell on Wheels).

Against All Enemies è un thriller politico che segue un giovane agente dell'FBI incaricato di indagare sull'attrice Jean Seberg quando viene catturata nel movimento per i diritti civili, alla fine degli anni '60 a Los Angeles. La Seberg ha sostenuto il Black Panther Party, l'organizzazione attivista radicale afro-americana, che ha portato l'FBI al tentativo di minarla attraverso il programma COINTELPRO.

La Seberg ha recitato in Saint Joan, Breathless, Bonjour Tristesse e Lilith. Morì in Francia all'età di 40 anni in circostanze misteriose, con le autorità locali che ascrissero la sua morte a probabile suicidio.

A dirigere il film sarà Benedict Andrews, che farà il suo debutto cinematografico su questo progetto. Joe Shrapnel e Anna Waterhouse hanno scritto la sceneggiatura. Fred Berger, Brian Kavanaugh-Jones di Automatik, Kate Garwood, Stephen Hopkins e Andrew Levitas di Metalwork Pictures sono i produttori. UTA e Endeavour Content gestiscono la versione nordamericana. Memento Films International rilascerà il film a livello internazionale.