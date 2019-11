Zazie Beetz di Deadpool vorrebbe interpretare Tempesta nel prossimo X-Men

Con il franchise X-Men sotto il controllo dei Marvel Studios grazie all'acquisizione di Fox da parte della Disney, i fan sono curiosi di conoscere il futuro di Tempesta e degli altri nel MCU. Zazie Beetz, che interpreta Domino in Deadpool 2, intanto, si dichiara disposta a entrare nel cast del prossimo film.

L'attrice aveva già fatto un provino per il ruolo di Tempesta in occasione di X-Men: Apocalisse. Come sappiamo, il ruolo è poi andato ad Alexandra Shipp, mentre Zazie Beetz è stata successivamente scelta come Domino in Deadpool 2. Il pallino, però, deve esserle rimasto, dato che ha recentemente parlato di un eventuale futuro nel franchise.

"Sì, penso che ci starei" ha dichiarato. "Immagino che ovviamente dipenda dalla sceneggiatura, e se penso o meno che sia una buona sceneggiatura. Penso che sarebbe molto divertente farlo. Anche Tempesta è essenzialmente un personaggio così iconico. Voglio dire, sarebbe una specie di grosso contenitore da riempire, credo. Non vorrei confondere troppo il pubblico ed essere ovunque e ora sto facendo anche film della DC. Ma penso che sarebbe molto divertente. Sarebbe un'opportunità stupefacente."

Il futuro cinematografico di Deadpool, intanto, non è ancora chiaro. Ryan Reynolds ha recentemente lasciato trapelare che che potrebbero presto esserci interessanti novità su Deadpool 3. Abbiamo però recentemente appreso che Deadpool 2 non sarà su Disney+.

Per quanto riguarda gli X-Men, al Comic Con di San Diego la Marvel ha confermato l'intenzione di inserire i mutanti all'interno del MCU, ma anche in questo caso non ci sono novità ufficiali.