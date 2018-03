Zazie Beetz e Dakota Johnson sono in trattativa per il thriller con Armie Hammer

La star die la protagonista della saga di, sono in trattativa per entrare a far parte del progetto, ancora senza titolo, con protagonista Armie Hammer (Chiamami con il Tuo Nome).

Questo film, un thriller, dovrebbe uscire al cinema il prossimo anno. Come Like Sorry to Bother You, il progetto sarà prodotto da Annapurna Pictures, la società di produzione lanciata da Megan Ellison alcuni anni fa, che ha già un eccellente track record. I precedenti film di Annapurna includono contendenti all'Oscar come Zero Dark Thirty, Il Filo Nascosto e American Hustle, e commedie insolite come Everybody Wants Some !!, Her e Wiener-Dog. Proprio come l'astro nascente A24, i film prodotti da Annapurna sono diventati progetti che vale la pena tenere d'occhio.

Secondo quanto riportato da THR, questo thriller imminente parla di "un barista di New Orleans la cui vita inizia a movimentarsi quando accadono una serie di eventi sconvolgenti e inspiegabili, subito dopo aver preso un telefono lasciato nel suo bar." Il film sarà scritto e diretto dal cineasta iraniano Babak Anvari, che ha esordito alla regia con l'avvincente film horror Under the Shadow. Lucan Toh di Two & Two Pictures e Christopher Kopp di AZA Films co-produrranno con Annapurna. Nulla è ancora noto circa i potenziali ruoli di Beetz e Johnson, ma il film è programmato per uscire il 29 marzo 2019, quindi c'è da aspettarsi un inizio imminente delle riprese.

Vi terremo aggiornati su questo nuovo progetto non appena avremo notizie al riguardo.