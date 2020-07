Zatanna: un rumor svela un film sulla maga DC Comics, sarà vero?

Sembrerebbe che questa possa essere la volta buona per il debutto cinematografico di Zatanna sul grande schermo: DC Films starebbe infatti pensando a una pellicola con protagonista la brillante maga.

Si tratta, ovviamente, solo di un rumor al momento, segnalato da Jeremy Conrad di DCEU Mythic (lo stesso di MCU Cosmic e Star Wars Unity), ma la prospettiva è davvero interessante.

Parrebbe dunque che Warner Bros. voglia concentrarsi su uno dei membri finora meno rappresentati della Justice League (ma anche della Justice League Dark); personaggio che, ricordiamo, potremmo vedere anche nella serie tv di Justice League Dark prodotta da J.J. Abrams per HBO Max, nonostante si dovrebbe trattare di due progetti separati, e quindi nel caso Z fosse inclusa nello show, non ci troveremmo di fronte alla stessa versione.

Figlia del mago John Zatara, un membro degli Homo Magi, Zatanna fu ideata negli anni '60 da Gardner Fox e Murphy Anderson. In versione live-action l'abbiamo vista più "di recente" in Smallville, interpretata da Serinda Swan, mentre tra le varie apparizioni animate è stata anche tra i protagonisti dei DC Animated Movie Justice League Dark e Justice League Dark: Apokolips War.

Qualche anno fa si era già parlato di portarla al cinema, ma tali progetti si risolsero in un nulla di fatto. Ora che il film di Supergirl sarebbe stato rimandato a data da destinarsi, e non vi è ancora un chiaro piano per il ritorno di Superman sul grande schermo, potrebbe effettivamente essere un buon momento per dare una possibilità a personaggi semi-inediti come Zatanna e gli altri componenti della JLD (che, secondo il report di Conrad, potrebbero essere diretti anche loro al cinema, nonostante lui stesso ammetta che ci sono meno probabilità).

E voi, che ne pensate? Vi piacerebbe un film su Zatanna? E chi vorreste vedere nel ruolo? Fateci sapere nei commenti.