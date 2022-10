Zatanna si risparmia la fine di Batgirl: nel senso che Warner ha già cancellato il film

Non solo buone notizie per i fan DC: nel lungo ed esaustivo rapporto sul futuro del DCEU pubblicato in queste ore dal The Hollywood Reporter, infatti, il cinecomix dedicato a Zatanna viene dichiarato ufficialmente morto, con lo sviluppo del progetto esclusiva di HBO Max che non proseguirà oltre.

Tuttavia, un minimo di speranza per il live-action dedicato alla famosa maga dell'universo DC ancora c'è: nello stesso articolo, infatti, The Hollywood Reporter fa sapere che il team dietro Zatanna è in cerca di un nuovo streamer che possa finanziare e distribuire il film: se non altro, la produzione si eviterà il tragico e beffardo destino di Batgirl, interamente girato ma poi accantonato verso le battute finali della post-produzione. Ricordiamo che in precedenza per scrivere la sceneggiatura di Zatanna è stata scelta l'attrice, scrittrice e regista Emerald Fennell, che ha vinto un Oscar per la migliore sceneggiatura originale come sceneggiatrice di Una donna promettente.

Il film di Zatanna è prodotto da JJ Abrams e inizialmente era stato presentato come spin-off della serie televisiva dedicata alla Justice League Dark prodotta dallo stesso Abrams: con la presa di potere di Warner Bros Discovery, però, quel progetto sembra essere sparito da ogni radar e anche un altro spin-off tv, dedicato a Constantine, è stato rimosso dalle uscite di HBO Max, specialmente dopo l'annuncio di Constantine 2 con Keanu Reeves. Tuttavia sempre il The Hollywood Reporter fa sapere che il film di Superman di JJ Abrams è ancora vivo e sarà sviluppato 'fuori dalla continuity' del DCEU.

Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.