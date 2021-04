Zatanna: il nuovo film della DC sarà 'spaventoso e intenso'

Come noto la Warner/DC ha annunciato l'inizio della pre-produzione del film dedicato interamente al personaggio di Zatanna, che verrà scritto da Emerald Fennell, acclamata scrittrice e regista di Una donna promettente, film che concorre in numerose categorie ai prossimi Premi Oscar. Proprio la sceneggiatrice ha parlato del suo prossimo lavoro DC.

Nel corso di una recente intervista concessa a Variety, Emerald Fennell ha parlato di come intenderà realizzare la prossima pellicola ambientata nell'Universo Cinematografico della DC (anche se non sappiamo bene se il film si collegherà a quello attuale o all'universo del Batman di Robert Pattinson). "E' tutto molto eccitante. Non è una conversazione in cui ammetto che stia accadendo davvero, per nulla, per ora non ho indizi al riguardo, e poi siamo ancora nelle fasi iniziali".

Fennell ha però assicurato che gli elementi di generi che hanno fatto la fortuna delle storie a fumetti su Zatanna saranno centrali nella pellicola: "E' qualcosa alla quale stiamo lavorando da un po' di tempo. Ho parlato con la Bad Robot, loro sono straordinari. Si vuole sempre iniziare col piede giusto, in questo caso è lo script, prima di pensare a qualsiasi altra cosa. E' un progetto molto specifico - il mondo dei cinecomic è molto eccitante ma è anche una sfida completamente nuova. La cosa principale per me è assicurarmi di farlo bene, davvero bene. Sono una fan del genere e di tutto quel che riguarda la magia, i trucchi, i fumetti, e questo sarà spaventoso e intenso".

Zatanna è conosciuta per il coinvolgimento nella Justice League, anche se non è mai apparsa finora al cinema, nemmeno nella director's cut di Zack Snyder. il personaggio è però comparso in versione live-action in TV, nelle produzioni targate CW, interpretata da Serinda Swan in Smallville. Al momento, comunque, per il ruolo cinematografico non c'è ancora nessuna attrice in lizza per la parte.

Una donna promettente di Emerald Fennell uscirà in streaming in Italia il 29 aprile 2021.