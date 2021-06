Zatanna: il misterioso film DC sarà grande, dark e spaventoso

Uno dei progetti DC più interessanti tra quelli attualmente in fase di sviluppo per Warner Bros. è sicuramente il film di Zatanna di cui si occuperà Emerald Fennell, e di cui la sceneggiatrice e regista ha discusso durante una recente intervista.

"Ci sono un sacco di cose che ritengo davvero interessanti del personaggio di Zatanna" ha affermato Fennell ai microfoni di Empire, spiegando i motivi che l'hanno portata ad avvicinarsi al film "E sarà un'opportunità per realizzare qualcosa di piuttosto dark. Ed è questo che mi ha attratto in particolare, la possibilità di fare qualcosa di grande e spaventoso. Adoro questo tipo di cose".

Fennell, che al momento è impegnata con la sceneggiatura di Zatanna (non si sa ancora se sarà proprio lei a dirigere il film una volta terminato lo script), ha commentato poi la portata di pellicole come questa: "La portata di questo genere di film è così enorme, è elettrizzante. Del tipo, perché non dovresti voler scrivere queste storie quando puoi mettere su carta incredibili sequenze d'azione e folli combattimenti?".

"Di solito ti chiederesti 'Ok, come faccio a mostrare queste cose nel modo più ridimensionato ed economico possibile? Ma avere la più completa libertà e poter davvero lasciar correre l'immaginazione è una tale gioia" conclude.

E voi, che ne pensate? E chi vorreste vedere nel ruolo di Zatanna nel film a lei dedicato? Fateci sapere nei commenti.