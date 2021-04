Zatanna, Emerald Fennell punta ad un film di qualità: 'Ma è ancora presto per la regia'

Intervistata da Variety per parlare della nomination di Promising Young Woman agli Oscar 2021, la regista Emerald Fennell ha parlato per la prima volta della notizia secondo cui è stata ingaggiata da Warner Bros. per live-action DC dedicato a Zatanna, rivelando di non aver ancora discusso con lo studio riguardo a chi si occuperà della regia.

"È davvero eccitante. In realtà non ne abbiamo ancora parlato, perciò non ho altro da dirti, anche perché siamo ancora agli inizi. Ho parlato con i ragazzi della Bad Robot, che sono fantastici. Bisogna terminare la prima parte, ovvero la sceneggiatura, prima di pensare a qualsiasi altra cosa" ha dichiarato la Fennell. "È un progetto molto specifico: il mondo dei film di supereroi è incredibilmente eccitante, ma è anche una sfida nuova e diversa. La cosa che più mi preme è realizzare qualcosa di davvero buono. Sono una fan della stregoneria, della magia e dei fumetti, e questo è spaventoso e intenso."

Considerata tra gli stregoni più potenti dell'universo DC, Zatanna e uno dei tanti personaggi a cui sta lavorando la Bad Robot di J.J. Abrams dopo il mega accordo stretto con Warner nel 2019. Ricordiamo infatti che la casa di produzione sta attualmente sviluppando anche una serie TV sulla Justice League Dark in arrivo su HBO Max e un reboot di Superman il cui protagonista non è ancora stato rivelato.