Zatanna, sarà Emerald Fennell a dirigere il film DC: tutto sulla regista

Sulla cresta dell'onda per il bellissimo Una donna promettente con Carey Mulligan, è Variety a informarci che la talentuosa a premiata Emerald Fennell è stata scelta da Warner Bros. e DC Films per scrivere e dirigere l'annunciato adattamento cinematografico su Zatanna, la famosa maga a fumetti dell'etichetta americana.

A produrre il progetto troveremo anche la Bad Robot di J.J. Abrams. Zatanna è conosciuta per il coinvolgimento nella Justice League, anche se non è mai apparsa finora al cinema, nemmeno nella director's cut di Zack Snyder. il personaggio è però comparso in versione live-action in TV, nelle produzioni targate CW, interpretata da Serinda Swan in Smallville. Al momento, comunque, per il ruolo cinematografico non c'è ancora nessuna attrice in lizza per la parte.



Zatanna è una maga considerata tra gli stregoni più potenti del DC Universe. Le sue capacità magiche sono di natura genetica, dato che il padre, Giovanni Zatara, era un potentissimo alchimista. Dopo Wonder Woman e successivo sequel e Birds of Prey, Zatanna segnerà il terzo film della DC ad avere come protagonista assoluta una donna o più donne.



La Fennell sta riscuotendo successo e approvazione grazie al suo film d'esordio, Una donna promettente, atipico revenge movie in chiave pop scritto e diretto magistralmente per essere un debutto cinematografico. Da noi uscirà a luglio.



