Zatanna e Constantine nei concept di Justice League Dark

Come molti progetti annunciati dallanel corso di questi anni, Justice League Dark non ha mai visto la luce del sole ed ha subito numerose battute d'arresto nel corso della sua pre-produzione.

In attesa di un nuovo possibile sviluppo del progetto, Ed Natividad ha diffuso in rete dei concept art dalla pellicola, che noi vi mostriamo qui sotto. Nei concept vediamo i personaggi di John Constantine, di Zatanna e suo padre Zatarra.

Inizialmente sviluppato da Guillermo Del Toro, il film è poi passato nelle mani di Doug Liman, prima che questo abbandonasse il progetto. Ultimamente, però, Liman si è definito disposto ed interessato a tornare: "Sarei dispsoto a tornare. Ho un approccio diverso al modo in cui creo le cose e non voglio farle come le altre persone. Sai, Impulse è una versione originale sui superpoteri che puoi immaginare e può essere ancora soddisfacente. Parte del motivo per cui i cliché esistono è perché sono soddisfacenti per il pubblico, quindi la mia sfida come regista è sempre stata quella di fare qualcosa di veramente originale e ancora totalmente soddisfacente ad un grande livello commerciale, cosa che sento di aver fatto con questa serie TV e sarei davvero interessato a farlo nel mondo DC, se il giusto materiale si presentasse nelle mie mani".