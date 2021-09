Zanna Gialla, addio alla star Tommy Kirk: era il giovane protagonista Travis

Tommy Kirk, giovane star di Zanna Gialla e Geremia, cane e spia, è scomparso. Aveva 79 anni. La morte è stata annunciata dal suo amico e collega Paul Petersen su Facebook, con un post dedicato all'attore, che ottenne grande successo in orbita Disney nei primi anni della sua vita, salvo poi ritirarsi quasi del tutto dalle scene.

"Il mio amico di lunga data, Tommy Kirk, è stato trovato morto la scorsa notte. Ricorderete sicuramente la sua sfilza di film: Geremia, cane e spia, Zanna Gialla etc. Tommy era molto riservato. Viveva da solo a Las Vegas vicino alla sua amica e co-protagonista di Zanna Gialla, Bev Washburn... ed è stata lei a chiamarmi stamattina".



Nel post Petersen racconta:"Tommy era gay ed estraneo a ciò che rimane della sua famiglia di sangue. Noi di A Minor Consideration [organizzazione no-profit che si occupa di supportare i giovani performer] siamo la famiglia di Tommy. Senza giustificazioni. Ce ne occuperemo. Sappiate che Tommy Kirk amava voi, i suoi fan. Lo avete sollevate quando un'industria lo ha deluso nel 1965. Non era amareggiato. La sua chiesa lo ha confortato. Che Dio abbia pietà della sua anima".

I colleghi del Mickey Mouse Club, Tommy Cole e Bobby Burgess hanno ricordato l'amico:"Per me era un'icona Disney" ha dichiarato Cole.

"Quando Tommy stava girando Zanna Gialla andava a scuola con noi del Mickey Mouse Club. Ricordo che il nostro insegnante ci chiese quale lingua volessimo imparare. Scegliemmo tutti lo spagnolo tranne Tommy che voleva imparare il tedesco e in effetti andò così!".

Kirk fu protagonista di diversi film da giovane quali Robinson nell'isola dei corsari, Un professore fra le nuvole, Un tipo lunatico e Professore a tutto gas. Nel 1963, quando Kirk aveva 21 anni, fu licenziato dalla Disney dopo che venne scoperto che aveva una relazione con un ragazzo.

"Considero la mia adolescenza disperatamente infelice" disse Kirk in un'intervista del 1993, nella quale affermò di aver compreso la propria omosessualità tra i 17 e i 18 anni.



Nonostante l'allontanamento della Disney, Kirk continuò saltuariamente a lavorare come attore. Lottò contro la tossicodipendenza e ne uscì dopo diversi anni, abbandonando a metà anni '70 il mondo del cinema lavorando per qualche decennio in un'impresa di pulizie. Nel 2006 venne nominato Disney Legend e all'epoca ricordò un aneddoto con Disney - su Everyeye trovate un approfondimento su Walt Disney.

"Era con Hedda Hopper, la leggendaria editorialista. Mi mise un braccio intorno alle spalle e disse a Hedda Hopper 'Questo è il mio portafortuna'. Non l'ho mai dimenticato, è il complimento più bello che mi abbia mai fatto".



Zanna Gialla è disponibile su Disney+, insieme ad altri grandi titoli della major.