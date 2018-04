Zak Penn svela che lavorare per i Marvel Studios era considerato un 'rischio'

Zak Penn è stato uno dei primi sceneggiatori a lavorare per i, avendo scrittoe la storia deldi

Lo sceneggiatore di Ready Player One, però, svela che inizialmente non tutti volevano lavorare per i Marvel Studios e che era stato definito 'rischioso' collaborare con loro ad Hollywood. Certo, oggi è 'ironico' leggere tutto questo, visto l'incredibile successo dei loro film, ma all'epoca non era scontato.

"Era considerato rischioso lavorare per i Marvel Studios" svela Zak Penn in un'intervista con il The Hollywood Reporter "Credeteci o meno. So che sembra folle oggi, ma un bel po' di persone mi dicevano 'lavorerai veramente per questa compagnia appena lanciata che si sta finanziando da sola i film? Non funzionerà mai!'. Ma io ci ho creduto, sin dall'inizio. Non solo io ma anche Kevin Feige, Avi Arad, Ari Arad. Tutti noi ci dicevamo 'questo andrà bene'".

Ci sono voluti dieci anni di storie per arrivare a questo punto nel Marvel Cinematic Universe. Iniziato a maggio del 2008 con Iron Man e con L'incredibile Hulk (prodotto insieme alla Universal e, per questo, spesso 'dimenticato'), il Marvel Cinematic Universe lanciava l'idea dell'Universo Cinematografico, praticamente l'universo dei fumetti riproposto al cinema con una serie di pellicole autonome ma collegate tra loro da una storyline principale che culminerà, come detto, questo aprile in Infinity War. Dopo quei due la Marvel, inarrestabile, ha proposto negli anni tre film su Thor, tre film su Captain America, altri due sequel di Iron Man, una pellicola su Ant-Man e una sul Dr. Strange, due pellicole dedicate ai Guardiani della Galassia, una pellicola su Spider-Man (grazie ad un accordo stipulato successivamente con Sony) e due film sugli Avengers. L'ultimo tassello pre-Infinity War è stato Black Panther, arrivato lo scorso febbraio nei cinema di tutto il mondo.