Zak Penn sta lavorando ad un nuovo film ispirato ad un fumetto della Marvel

Zak Penn ha scritto diversi cinefumetti ispirati a fumetti della Marvel tra i quali Elektra, X-Men - Conflitto finale, L'Incredibile Hulk e The Avengers, la cui sceneggiatura fu poi completamente riscritta da Joss Whedon.

Nell'intervista con il sito, Penn afferma: "Penso che tornerò a lavorare ad un cinecomic. Farò un altro progetto Marvel, tornerò a lavorare per l'Universo Marvel. Sto iniziando a scriverlo, dunque... devo capire se posso parlarne liberamente o meno. Per molti anni ho lavorato a tanti cinecomics ed ero eccitato all'idea di lavorarci su. Ricordo ancora 13 anni fa, Kevin Feige mi disse che voleva fare un film sui Guardiani della Galassia cosi poteva fare qualcosa di diverso a livello di tono. Quando ero alla Marvel mi domandarono 'a quale pellicola vorresti lavorare?' e ho risposto The Avengers. E' sempre stato The Avengers... ma poi sono diventato stanco di questi cinefumetti, fino allo scorso anno. Logan è il miglior film degli X-Men e Deadpool uno dei migliori adattamenti di supereroi là fuori".

Sfortunatamente, Penn non svela se sta lavorando ad un progetto della Fox, della Sony o del Marvel Cinematic Universe, quindi al momento possiamo solo speculare e niente di più.