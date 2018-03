Zak Penn adatterà ROM The SpaceKnight per Paramount/Hasbro

Nonostante lo scorso gennaio era stato definito "" un film dedicato al personaggio di Rom The SpaceKnight , oggiannuncia ufficialmente l'inizio dello sviluppo di un lungometraggio incentrato proprio su questo personaggio.

Deadline afferma che la Paramount Pictures ha affidato la sceneggiatura all'autore Zak Penn (L'Incredibile Hulk, X-Men - Conflitto finale), in arrivo nelle sale cinematografiche con Ready Player One diretto da Steven Spielberg.

Originario di una società utopica sul pianeta Galador, ROM è un cyborg che, dopo aver sconfitto i Dire Wraith, degli invasori sul suo pianeta, continua la battaglia sulla Terra e su altri pianeti. Nato come giocattolo della Hasbro, ROM è poi diventato protagonista di una serie a fumetti della Marvel che lo ha reso popolare in tutto il mondo; ROM è stato spesso co-protagonista anche di altre avventure con altri supereroi della Marvel, e questo ha portato molti fan a desiderare il suo ingresso nell'Universo Cinematografico Marvel Studios.

Sfortunatamente per loro, come chiarito spesso anche dal filmaker James Gunn, ROM non è un personaggio della Marvel quanto della Hasbro, quindi qualsiasi adattamento cinematografico sarà interamente realizzato da Paramount e non parte dell'Universo della Marvel. "Sì, adoro ROM. Ma non vedo possibile un film prodotto dallo studio, dato che la storia appartiene alla Marvel, ma il personaggio e i giocattoli sono della Paramount. Quindi non possiamo avere lo Spaceknight alla Marvel e neanche gli Spaceknights senza storia. Ma la cosa che mi è sempre interessata di più è la storia degli Spaceknights: persone che hanno rinunciato alla loro umanità per salvare il loro pianeta, quindi potrei introdurli in qualche modo, anche se non ci sarà ROM" aveva spiegato Gunn nell'intervista.