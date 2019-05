Zack Stentz svela la sua sceneggiatura inutilizzata per Fantastic Four

Sappiamo tutti cosa è successo con Fantastic Four - I Fantastici Quattro. L'ultimo tentativo della Fox di portare al cinema i personaggi della Marvel, datata 2015, è stato un sonoro flop di critica e pubblico tanto che lo stesso regista, Josh Trank, sembra rinnegare la pellicola.

Eppure quel Fantastic Four del 2015 poteva uscire fuori diversamente, se Josh Trank avesse sentito la Fox. Naturalmente non sappiamo se il risultato finale sarebbe stato migliore ma, conoscendo quello che abbiamo visto, diamo il beneficio del dubbio.

Cosi come Peyton Reed ha svelato la sua versione dei Fantastici Quattro mai realizzata nei primi anni 2000, ora tocca a Zack Stentz parlare della sceneggiatura del film scritta con Ashley Miller e mai presa in considerazione da Trank.

"Una delle cose a cui io e Ashley abbiamo lavorato e non ha mai visto la luce del giorno è stata la nostra versione dei Fantastici Quattro" ha svelato lo sceneggiatore "Dovevamo scrivere la sceneggiatura per Josh Trank, il regista, ma nessuno gli disse che eravamo stati ingaggiati per farlo. Quando firmò ufficialmente tuonò contro la Fox 'perché mi state imponendo questi sceneggiatori? Voglio usare il mio sceneggiatore. Voglio la mia sceneggiatura'. E ha fatto la sua versione. Fu un colpo durissimo nella nostra carriera anche se ci pagarono ed eravamo entusiasti del nostro script. Era come i Fantastic Quattro furono quasi i Fantastici Cinque ma il giovane Victor von Doom era troppo danneggiato e fuori di testa per essere parte del team. Era una sceneggiatura di cui vado fiero ma Josh Trank ha deciso di non prenderla in considerazione. Anche se mi ha fatto male che non l'abbia nemmeno presa in considerazione, non posso incolparlo".