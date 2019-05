Zack Stentz ha completato la sceneggiatura di Booster Gold, ma critica la DC Films

Lo sceneggiatore Zack Stentz ha rivelato di aver completato il copione per Booster Gold, nuovo stand-alone dell'etichetta World of DC i cui lavori erano iniziati nell'ormai quasi già lontanissimo 2016.

Due anni fa, Stentz aveva confermato di essere a lavoro la sceneggiatura di Booster Gold insieme a Greg Berlanti in qualità di produttore. Tuttavia, nel corso dei mesi (e poi degli anni) sono stati pochissimi gli aggiornamenti sul progetto, se non quando Greg Berlanti ha raassicurato confermando che era ancora in sviluppo.

Ora Zack Stentz ha annunciato di aver consegnato la sceneggiatura per il misterioso stand-alone, e che il copione è stato ben accolto da Berlanti. Tuttavia, Stentz ha rivelato di non sapere cosa ne sarà del progetto dato che la Warner Bros. e la DC non hanno ancora dato il via al film in maniera ufficiale:

"Non so cosa sta succedendo in questo momento, onestamente. E non so se in DC sappiano cosa sta succedendo. La loro strategia sembra cambiare a seconda di come ... non so, del film più recente che distribuiscono. Ma posso dirti che è stata scritta una sceneggiatura di cui il regista e produttore, Greg Berlanti, si è detto molto felice. Il progetto è pronto a partire, ma avrebbe bisogno che DC e Warner Bros. diano il via libera. La palla è nella loro cortile, adesso."

Come sempre, vi terremo aggiornati.