Zack Snyder, no a Zoe Kravitz: il regista svela la Catwoman per il Batman di Ben Affleck!

Nel grande universo concepito da Zack Snyder per i personaggi DC Films avrebbe trovato spazio anche Catwoman, celebre nemica/amica di Batman che il regista ha svelato essere in attività nel mondo di Justice League e Batman v Superman.

Il regista ha infatti svelato che la sua scelta preferita per la parte di Catwoman sarebbe stata Carla Gugino, sua frequente collaboratrice vista in Watchmen e Sucker Punch.

"Penso che Carla sarebbe stata perfetta come Catwoman", ha affermato Snyder nel rispondere ad una domanda di un fan nel corso di un recente Q&A, aggiungendo anche una piccola backstory: "Magari in un flashback di dieci anni fa avremmo scoperto che Batman e Catwoman erano una coppia, o comunque avevano un legame. E poi lui ha dovuto arrestarla. Non lo so di preciso, insomma diciamo che in qualche modo ha dovuto lasciarla andare, che le loro strade si sono divise per qualche ragione. E questo fatto ha cambiato fortemente l'animo di Bruce. E ora chissà cosa sta facendo lei adesso, la immagino a gestire qualche sorta di fondo per le antichità internazionali o qualcosa del genere, e lui ha bisogno di andare in pensione e si ritrovano. Sì, penso che Carla sia --- sì, è brava."

Ricordiamo che Carla Gugino è stata il secondo attore di Watchmen a fornire un ruolo di supporto in Batman v Superman, dato che ha fornito la voce per il computer di bordo della nave scout kryptoniana mentre Patrick Wilson ha interpretato il presidente degli Stati Uniti in una sequenza telefonica per la quale, anche in questo caso, ha fornito solo la voce. La Gugino era 'stata' la nave di Superman anche in Man of Steel.

