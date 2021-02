Zack Snyder: 'Warner ha sottovalutato il mercato estero per Justice League'

Secondo Zack Snyder, la Warner Bros. potrebbe aver sottostimato la richiesta internazionale per la visione della sua versione di Justice League in streaming. La pellicola debutterà infatti su HBO Max, servizio di streaming digitale che però non è diffuso in tutto il mondo e questo per il regista sarà un danno non indifferente per la performance.

Prima della presentazione del primo trailer ufficiale di Justice League, Zack Snyder ha fatto due chiacchiere con SnyderCutBR, dove ha palesato le sue perplessità circa la richiesta dell'on demand in quei paesi dove HBO Max non è presente: "Tutto questo è al di là del mio potere, sfortunatamente. Vorrei potermene occupare io, davvero. Sfortunatamente non è così, quindi posso dire che non è stato fatto un lavoro straordinario per quel che riguarda la distribuzione del film. Non so esattamente il motivo, onestamente non ci ho potuto mettere mano. Non voglio far sembrare ci sia una sorta di cospirazione dietro, non lo credo affatto. Penso che parte del problema sia che molti non avevano previsto che il film sarebbe uscito".

Il regista ha continuato: "Penso che la finestra normale di uscita o quella in cui si distribuiscono i film a Hollywood sia quando capiscono che il film viene fatto e che dovrà essere distribuito. E loro hanno avuto due anni di tempo per capirlo. Il problema è che è successo tutto in sei mesi e ha colto tutti di sorpresa e penso anche la richiesta del pubblico. Credo che anche quando al film è stata data luce verde, intendo alla Snyder Cut, non so se capissero l'urgenza o comprendessero la domanda internazionale che avrebbe richiesto una distribuzione da soddisfare da parte dello studio".

In una precedente intervista, Snyder ha parlato del significato del costume nero di Superman rispetto a quello classico. Justice League di Zack Snyder uscirà il 18 marzo su HBO Max.