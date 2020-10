Zack Snyder e Warner Bros, cosa si nasconde davvero dietro l'accordo di Justice League?

L'annuncio della mitologica versione Snyder Cut di Justice League, con tanto di evento in pompa magna al DC FanDome, ha rappresentato un clamoroso dietrofront per Warner Bros., che ha riaperto le proprie porte a Zack Snyder dopo anni di 'guerra fredda'.

Non solo: la major ha anche annunciato un nuovo budget di oltre $70 milioni di dollari da investire nel progetto, non solo per i ritocchi finali agli effetti visivi ma addirittura con una nuova storia sessione di riprese aggiuntive, che arriverà a ben quattro anni di distanza dal completamento dei lavori originali.

Si tratta di una situazione davvero più unica che rara, soprattutto se consideriamo che all'epoca la Warner andò in perdita con Justice League, i cui incassi non riuscirono a soddisfare nessuno. Dunque cosa si nasconde dietro questo incredibile annuncio? Soltanto la promozione del nuovo servizio di streaming on demand HBO Max, sul quale la versione da quattro ore di Justice League approderà nel corso del 2021? A rispondere al quesito ci ha provato Observer, che nelle scorse ore ha pubblicato un interessante editoriale secondo il quale Warner Bros. sarebbe intenzionata a 'coccolare' Snyder per non vederlo passare ad un altro studio.

Come noto il regista, dopo essersi allontanato dalla major per cui ha lavorato tutta una carriera, firmando opere come 300, Watchmen e Man of Steel, è passato a Netflix per realizzare il suo nuovo film Army of the Dead, e il servizio di streaming ha già dimostrato grande fiducia nell'autore, ampliando quel progetto in un vero e proprio universo condiviso.

Obsever ipotizza che "tutti considerano gli studi come grosse entità monolitiche motivate solo dal guadagno, ma quando vedi qualcosa del genere, qualcosa come quello che è successo con Snyder e Justice League, si capisce che in quegli uffici accade molto di più. C'è un fattore X da considerare. 'Vogliamo che questa persona lavori altrove o vogliamo tenerla in casa?' Se non riusciamo a trovare un senso finanziario oggettivo a questa operazione, è perché probabilmente ce n'è uno soggettivo ed emotivo. Warner Bros., semplicemente, vuole poter contare sul 'business di Zack Snyder' proprio come fa col 'business di Christopher Nolan'. Si tratta di una strategia a lungo termine per non perdere il regista".

