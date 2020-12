Zack Snyder vuole ancora vedere Batman v Deathstroke: 'Sarebbe fantastico'

Nel corso di una recente intervista promozionale Zack Snyder, regista di Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League, ha speso qualche parola in merito al film sul Cavaliere Oscuro mai realizzato di e con Ben Affleck.

Come molti fan della DC sanno già, Ben Affleck era stato originariamente scelto per dirigere il suo progetto stand-alone, The Batman, recentemente descritto come un film molto crudo e cupo che avrebbe visto il Deathstroke di Joe Manganiello smantellare sistematicamente e pezzo dopo pezzo la vita del Crociato Incappucciato. Sebbene quello stesso progetto si sia trasformato in tutt'altro - e oggi è in mano al regista Matt Reeves e alla superstar Robert Pattinson - l'idea di un film Batman v Deathstroke rimane affascinante per molti, incluso il regista Zack Snyder che per primo scommise sui due attori per i rispettivi ruoli di eroe e villain (e che avrebbe dovuto produrre il film).

"Mi piacerebbe che Ben facesse quel film su Deathstroke. Sarebbe fantastico. Non so se lo farà, o se la Warner Bros. lo voglia, ma mi piacerebbe che lo facesse. Sarebbe fantastico. E Joe è fantastico come villain".

Ricordiamo che entrambi gli attori hanno girato nuove scene per l'edizione estesa di Justice League in arrivo a marzo sulla piattaforma di streaming on demand HBO Max.

Per altre letture: le migliori director's cut di sempre