Zack Snyder vuole la Snyder Cut di Sucker Punch: 'È nei piani'

A qualche giorno dall’uscita di alcune nuove foto dal set di Rebel Moon di Zack Snyder, il regista statunitense è tornato a parlare di uno dei suoi vecchi film: Sucker Punch. Il fantasy action uscito nel 2011 fu parecchio controverso e incassò appena 89 milioni di dollari in tutto il mondo.

Snyder sembra però intenzionato a tornare a lavorare sulla sua pellicola, nel tentativo di fare uscire una “Snyder Cut” del film. Il regista ha recentemente rilasciato delle dichiarazioni a proposito:

“Prima o poi la vedrete, ne sono sicuro. Non sono mai riuscito a lavorare a una director’s cut. Ma è nei miei piani. Nel finale originale, quando Babydoll è nella sedia nel seminterrato con Blue – è già stata lobotomizzata – quando il poliziotto le fa luce addosso, il set si rompe e lei si alza e comincia a cantare sul palco. Canta “‘Ooh, Child, things are gonna get easier”. Blondie, e tutte le persone che sono state uccise si uniscono a lei. È questa strana idea secondo cui, anche se lei è lobotomizzata, rimane bloccata in questo loop infinito di vittoria euforica. È stranamente ottimistica e non ottimistica allo stesso tempo. Questo doveva essere il tono finale. Abbiamo fatto la prova ma lo studio lo ha trovato molto strano e lo abbiamo eliminato."

Sembra quindi che Snyder avesse idee diverse per Sucker Punch (trovate qui la recensione di Sucker Punch) durante la sua lavorazione, dovendosi arrendere agli studios. A distanza di più di 10 anni, il regista di Justice League è intenzionato a ridare linfa vitale alla pellicola a cui sembra essere tanto affezionato. Pensate possa essere una mossa vincente? Fatecelo sapere come sempre nei commenti.