Zack Snyder vuole girare nuove scene per Sucker Punch: 'La mia versione? Super controversa

Dopo aver dichiarato di volere una Snyder Cut per Sucker Punch, il regista Zack Snyder ritorna sul piano di rivisitare il suo film del 2011.

In un'intervista per Inverse, Snyder ha dichiarato che la sua esperienza con Sucker Punch è stata "la prima volta in cui ho affrontato davvero un autentico e radicale riassetto del film per renderlo più commerciale." Il regista di Justice League e Rebel Moon ha descritto la sua versione ideale di Sucker Punch come r-rated e "super controversa".

"Sto lavorando con Warner Bros, stiamo cercando di trovare una finestra di tempo per poterci ritornare su. Anche se abbiamo fatto una versione estesa, non è il film completamente ultimato" ha aggiunto Snyder, esprimendo l'intenzione di girare nuove scene aggiuntive, come aveva fatto con Justice League. "Penso sarebbe una buona cosa se riuscissi a far tornare Emily [Browning], Abby [Cornish] e il resto della crew. Un po' di reshoots sarebbero fantastici" . Warner Bros alla domanda su una nuova versione di Sucker Punch hanno rifiutato di commentare.

Sucker Punch è ambientato in un reparto psichiatrico negli anni Sessanta e segue le avventure di Babydoll (Browning) e di altre giovani donne, interpretate da Abby Cornish, Jenna Malone, Vanessa Hudgens e Jamie Chung, che trovano rifugio in un mondo fantastico mentre vengono lobotomizzate. Questo mondo alternativo, più simile a un videogioco che a un film, è popolato da tutte le classiche creature di Snyder, dai robot ai draghi. Snyder considera Sucker Punch uno dei suoi film più sottovalutati: la Director's cut potrebbe far cambiare opinione al pubblico?