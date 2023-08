Zack Snyder vuole dirigere il film di Gears of War o Halo: ipotesi dopo Rebel Moon?

Zack Snyder è tornato sulla cresta dell'onda con la presentazione di Rebel Moon alla Gamescon 2023, e proprio di videogiochi l'autore ha parlato durante un'intervista promozionale concessa ad IGN.

L'autore di Watchmen, Sucker Punch, Man of Steel, 300 e Batman v Superman: Dawn of Justice è stato interrogato sui suoi videogame preferiti e, a domanda specifica, ha rivelato quali videogame sarebbe disposto ad adattare in film live-action: durante la chiacchierata, Zack Snyder ha rivelato di essere un grande fan Gears of War e Halo e si è detto disposto a realizzare gli adattamenti cinematografici di entrambe le saghe. "Voglio dire, Gears è sempre stato un po' nella nostra cerchia, sono un grande fan del gioco", ha aggiunto. "E sono sempre stato molto interessato anche al franchise di Halo... Ovviamente hanno già fatto la serie tv, ma ho sempre pensato che il videogame avesse le potenzialità per qualcosa di incredibile sul grande schermo."

Chiaramente la serie tv live-action di Halo è stata realizzata da Paramount+, ma è importante tenere a mente che Netflix ha annunciato un film e una serie TV per Gears of War: che la collaborazione che Snyder ha stretto con la piattaforma di streaming on demand possa tradursi in questa nuova impresa? Il regista ha uno stile visivo piuttosto forte che potrebbe funzionare bene con le atmosfere Gears of War e sul set di Army of the Dead ha lavorato con Dave Bautista, che da anni si autoproclama perfetto per il cast di Gears of War. Le stelle si stanno allineando?

Nel frattempo, recuperate il trailer ufficiale di Rebel Moon.