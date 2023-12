Zack Snyder vuole dirigere il film di Fornite: 'É un mondo fantastico'

Il regista di Watchmen e Rebel Moon Zack Snyder si è sempre professato un grande fan di Fortnite, ma in una recente intervista promozionale ha addirittura proposto la realizzazione di un adattamento cinematografico basato sul celebre videogame.

Parlando con Comicbook in occasione dell'uscita del suo nuovo film Rebel Moon in arrivo su Netflix, l'autore ha spiegato di essere ossessionato dal videogame dichiarando di essere interessato ad un film su Fortnite, che avrebbe anche voluto omaggiare con Rebel Moon: "Certamente che farei un film su Fortnite! Sono un grande fan, l'ho già detto in passato. Volevo anche realizzare alcune skin di Fortnite per il film Rebel Moon, ma sì, guarda, Fortnite è un mondo fantastico, e oggi rappresenta una fantastica distrazione per me. Ma è davvero un mondo fantastico, e l'alchimia che hanno creato in quell'universo è davvero unica. Quando ho iniziato a giocarci, pensavo di sapere cosa avrei trovato, ma poi ho scoperto qualcosa di completamente diverso da ciò che mi aspettavo."

Questa non è la prima volta che il nome di Zack Snyder viene associato ad un videogame: in precedenza, infatti, l'autore si è fatto avanti per dirigere il film di Gears of War, attualmente in lavorazione in casa Netflix.

Rebel Moon: Parte 1 uscirà su Netflix dal prossimo 22 dicembre.