Zack Snyder vuole ancora fare Dark Knight Returns: Ma senza Ben Affleck o Henry Cavill!

Dopo aver rivelato i piani originali di Man of Steel, pensato inizialmente come sequel de Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan, Zack Snyder è tornato a parlare della sua passione per la DC Comics e il sogno nel cassetto di un film su Dark Knight Returns.

La leggendaria graphic novel di Frank Miller, che ha fornito più di un'ispirazione a Snyder per Batman vs Superman: Dawn of Justice, è uno dei fumetti preferiti del regista insieme a Watchmen di Alan Moore, e Snyder non ha mai taciuto il desiderio di trasferirla sul grande schermo. In una recente intervista con Happy Sad Confused, il regista ha rincarato la dose dichiarando:

"Penso che sarebbe un film fantastico e che farebbe benissimo come stand-alone. Se ne avessi la possibilità lo farei al 100%, con lo stesso stile usato per Watchmen", ha spiegato, facendo riferimento al suo cinecomic del 2009 ambientato nel suo proprio universo cinematografico. "Non penso nemmeno che sarebbe troppo costoso, ad essere onesto. Sarebbe un film piuttosto grintoso". Inoltre, Snyder ha proseguito specificando che per l'occasione userebbe un cast completamente nuovo, con attori diversi da Ben Affleck o Henry Cavill nei panni di Batman e Superman.

Ricordiamo che i rapporti tra Warner e Zack Snyder sono quanto mai freddi, col regista passato in casa Netflix e attualmente alla guida del franchise di Army of the Dead. Secondo voi Snyder riuscirà mai a realizzare il suo sogno? Ditecelo nei commenti!