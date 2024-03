Zack Snyder voleva una scena in topless in Watchmen: ecco perchè gli fu detto di no

Watchmen di Zack Snyder è uno dei cinecomic più divisivi di sempre. Uscita ben 15 anni fa, l'opera di Snyder conserva ancora il suo fascino. Il regista torna a parlarne in una nuova intervista a The Joe Rogan Experience. E svela alcuni dettagli bizzarri dietro la realizzazione di alcune scene.

In particolare, Snyder fa riferimento ad alcuni flashback sul passato di Rorschach/Walter Kovacs: il personaggio da giovane è interpretato dal figlio di Snyder, Eli. Gli anni formativi di Rorschach includono alcuni momenti traumatici per il personaggio che riguardano il rapporto con la madre, che si prostituiva. In una scena particolarmente forte Walter scopre la madre mentre si trova con un cliente.

A quanto pare, il regista di Rebel Moon intendeva girare quella scena in modo molto diverso: 'Volevo che la madre fosse in topless in quella scena. Ed erano tipo: 'No. Non puoi...'. E va bene, anche perchè la madre [di Eli] era sul set quel giorno. La madre era sul set ed era tipo 'Oh, stai mettendo nostro figlio in un film'. Non stavamo insieme in quel periodo, ma siamo molto amici adesso.

Denise Weber è l'ex moglie di Snyder e madre di Eli, e anche lei lavora nel mondo della recitazione: così il regista le ha proposto di sostituire l'attrice che interpretava la madre di Walter e di girare la scena in questione. Ma Weber ha rifiutato con decisione l'idea dell'ex marito.

L'intervistatore, Joe Rogen, chiede se fosse possibile ottenere quella scena attraverso l'uso della CGI: considerato che Snyder l'ha utilizzata persino per sostituire un attore di Army of the Dead, sarebbe stato uno scenario plausible. "A quei tempi probabilmente non era possibile. Ora penso che si potrebbe fare. In realtà è una buona idea. Ci tornerò su" ha replicato Snyder con una punta di ironia.

Scene di topless mancate a parte, sicuramente Watchmen è una pellicola che ha lasciato il suo segno nel corso degli anni: di recente persino Christopher Nolan ha lodato Watchmen, definendola un'opera 'in anticipo sui tempi'. Inoltre qualche mese fa è stato annunciato il film animato ufficiale di Watchmen, a dimostrazione che l'interesse nei confronti della storia del leggendario fumetto di Alan Moore e Dave Gibbons non si è ancora spento.