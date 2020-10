Zack Snyder alla fine ha vinto: l'ex produttore Geoff Johns è fuori da Justice League

Le ultime ore sono state a dir poco turbolente per Justice League di Zack Snyder: è stato infatti annunciato il ritorno di Jared Leto nei panni di Joker e la partecipazione ufficiale di Ben Affleck e Amber Heard alle riprese aggiuntive del film, attualmente in corso.

Tuttavia con queste bombe clamorose sganciate dall'Hollywood Reporter, rischia di passare in secondo piano un aspetto non meno fondamentale: Warner Bros. e HBO Max, infatti, sembrano aver definitivamente scelto uno schieramento nella 'guerra fredda' fra Zack Snyder e Geoff Johns, dato che quest'ultimo è stato escluso dalla produzione di Justice League.

The Hollywood Reporter infatti riferisce anche che i produttori originali di Justice League, ovvero Johns e Jon Berg, proprio i due produttore al centro della disputa con Ray Fisher, sono stati fatti fuori dal progetto e non riceveranno alcun credito sullo schermo tra titoli di testa e di coda. I due erano dirigenti della Warner Bros. durante la supervisione del film nel 2017, guadagnandosi il titolo di produttore. Ma sia Berg che Johns da allora hanno lasciato lo studio e non sono stati affatto coinvolti nella nuova produzione di Snyder, richiamato all'ovile dopo che - secondo i più maligni rumor che hanno circolato nel web in questi anni - era stato allontanato anche per volere del duo di produttori.

Tuttavia le fonti di THR hanno provato a smorzare la cosa descrivendo la mossa come intenzionale da parte degli ex produttori, che consci della loro assenza dalle nuove riprese avrebbero avuto il desiderio di "rispettare la visione creativa di Snyder". Certo alcuni ancora ipotizzano che la partenza del duo potrebbe anche avere qualcosa a che fare con le accuse dell'attore Ray Fisher all'inizio di quest'anno, e il ricordo del coinvolgimento di Berg e Johns nella Justice League di Joss Whedon e nella 'distruzione' del film originale di Snyder all'epoca non aiuta a dissipare i dubbie e a chiarire la faccenda.

La stessa fonte prova a lavare i panni di tutti rivelando a THR che l'uscita dei produttori dal film è una trattativa "iniziata mesi fa" e che è "scollegata" dal caso Fisher, dunque per ora chi vuole saperne di più in merito ai dietro le quinte della produzione dovrà accontentarsi di questa versione ufficiosa.