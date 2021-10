Zack Snyder: 'L'universo DC è qualcosa che mi sta molto a cuore, ma...'

I fan DC hanno una espressione tutta loro per i film di Snyder: Snyderverse. Sono tre le pellicole che il regista ha diretto per il franchise: Man of Steel, Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League con la sua Snyder Cut arrivata quest'anno. Recentemente il regista ha dichiarato di non considerare i suoi film parte dello "SnyderVerse".

"L'universo DC è qualcosa che mi sta molto a cuore e qualcosa a cui ho dedicato molto tempo a sviluppare e pensare, quindi lo adoro. Ma al momento sto lavorando su Rebel Moon e Army of the Dead. Stanno consumando molto la nostra produzione creativa. Si spera che qualsiasi cosa stiamo facendo di originale e interessante rientri in quella categoria", ha dichiarato Snyder nel corso di un'intervista a Inverse.

Il regista, dunque, non tornerà presto nel DCEU, pur essendone molto legato. Anzi, proprio ultimamente ha svelato importanti novità sul sequel di Army of the Dead.

Una situazione che a molti oggi sembra assurda questa, perché quando la Warner Bros lanciò il DCEU, Snyder era una figura assolutamente centrale nel progetto. Erano infatti in programma ben cinque pellicole destinate al celebre regista. Cosa è successo dunque? Mentre lavorava sul terzo film, Justice League del 2017, Snyder ha dovuto lasciare improvvisamente il progetto a causa di una tragedia familiare, e Joss Whedon ha preso il suo ruolo a metà della produzione. Di lì il regista, al suo ritorno sulle scene, ha preso altri lavori, e le cose con la DC semplicemente non sono andate avanti.

I fan adesso sperano di poter assistere al ritorno di Zack Snyder nel franchise, mentre attendono novità sui progetti in fase di sviluppo del regista.