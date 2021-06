Zack Snyder, l'ultima lezione Snyder School svela un clamoroso dettaglio di Man of Steel!

Nella quarta e ultima 'masterclass' organizzata su YouTube da Netflix con la mini-serie 'Snyder School', il regista Zack Snyder ha spiegato il concetto di 'world-building' e come rappresenti una parte consistente della genesi dei suoi film.

In un passaggio, dopo aver fatto riferimento agli easter-egg di Army of the Dead, come gli zombie robot e gli alieni, Snyder esamina anche i suoi film precedenti come 300, Watchmen, Dawn of the Dead e ... il cinecomic DC Man of Steel: e proprio per il film su Superman con Henry Cavill, parlando della creazione di Krypton e della lunghissima sequenza che apre la storia, il regista menziona il misterioso pod aperto nella nave kryptoniana sulla Terra.

Come forse ricorderete, quando Clark Kent entra per la prima volta nella navicella spaziale kryptoniana rimasta sepolta sotto i ghiacci si può vedere chiaramente che uno dei pod contenenti i piloti della nave è aperto e soprattutto vuoto: mentre gli altri contengono i cadaveri mummificati dei kryptoniani, quel particolare pod sottintende che uno degli alieni a bordo della nave sia sopravvissuto e che oggi sia libero in giro per la Terra. Snyder ha menzionato quella scena, svelando: "Una di quelle cose è aperta e la persona che era all'interno se n'è andata. Mostrando quell'immagine stai dicendo che c'è un kryptoniano sulla Terra, da qualche parte, oltre a Superman. E' una domanda che i miei fan mi fanno spesso, chi è il misterioso sopravvissuto? Io lo so chi è il misterioso sopravvissuto, ma non so se lo sapremo mai. Non so se lo dirò mai, sapete?"

Non è l'unica dichiarazione fatta da Snyder a proposito di Man of Steel negli ultimi giorni: qualche settimana fa, infatti, l'autore ha svelato che inizialmente Man of Steel doveva essere collegato a Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan, amico di Snyder nonché produttore del film e autore del soggetto.