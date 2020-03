Zack Snyder ha ucciso Zod ne L'uomo d'acciaio perché odia i cinecomic senza conseguenze

Recentemente, Zack Snyder ha organizzato un evento via streaming nel quale ha commentato in diretta Batman v Superman: Dawn of Justice, svelando anche alcuni interessanti retroscena del film precedente, L'uomo d'acciaio, e in particolare la scelta di uccidere il personaggio di Zod alla fine della pellicola.

Chi ha visto il film, e primo tassello del fallimentare DC Extended Universe della Warner poi accantonato, sa che Superman alla fine del film per evitare che il Generale Zod compia una strage di innocenti, deciderà di uccidere il villain rompendogli il collo e contravvenendo a quella regola sacrosanta che nei fumetti e nei film precedenti era stata sempre rispettata: Superman non uccide. Nel corso del commento a Batman v Superman, Snyder si è soffermato in particolare sulla scena in cui il Bruce Wayne di Ben Affleck osserva impietrito il combattimento tra Superman e Zod nei cieli: "Anche se fossimo consapevoli che Superman sta effettivamente salvando il mondo dall'essere terraformato in un altro pianeta, capiamo che tutto questo serve a un bene superiore. E' il tipico scenario alla Ozymandias, dove un grande sacrificio è attuato per salvare il mondo e in questo caso direi che non è nemmeno intenzionale, Zod è estremamente potente. Non è realistico pensare di ucciderlo senza suggerire l'idea che stia vincendo ed è il tipo di conseguenze che voglio nei miei film di supereroi".

Riferendosi ancora alla sua versione di Watchmen, Snyder ha poi aggiunto: "Non mi piace quest'idea in cui non ci sono conseguenze, che questi personaggi abitino il nostro mondo e creino e risolvino problemi giganteschi". Il regista chiama in causa anche la mitologia greca, in cui gli dei dovevano affrontare problematiche simili, molte volte con conseguenze negative per gli umani sulla Terra.

La diretta streaming è stata trasmessa sul social network Vero, utilizzato spesso da Snyder per pubblicare vari contenuti riguardanti il film DC.