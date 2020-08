Zack Snyder diventa Tom Cruise e compie Missioni Impossibili: il video è esilarante

Il regista Zack Snyder diventa Tom Cruise per compiere Missioni Impossibili in questo esilarante e profondamente inquietante video fan-made apparso sul social network Twitter e diventato immediatamente virale.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, l'autore del deepfake ha aggiunto digitalmente il volto del regista di Batman v Superman e Watchmen al corpo della superstar di Mission: Impossible, Edge of Tomorrow e Innocenti Bugie, e il risultato parla da solo.

Lo scopo è sicuramente quello di rimarcare l'epocale decisione della Warner Bros., che dopo anni di chiacchiere e rumor ha annunciato l'uscita della celeberrima e mitologica Snyder Cut per il servizio di streaming on demand HBO Max: come potete vedere in basso, infatti, il post tira in ballo gli 'hater' del regista, che per anni hanno screditato le sue parole sostenendo che la Snyder Cut fosse solo il frutto della sua megalomania: Zack Snyder invece ha dimostrato il contrario, portando a termine la sua personale missione impossibile.

Vi ricordiamo che il trailer ufficiale della Snyder Cut sarà presentato il prossimo 22 agosto durante l'attesissimo evento DC FanDome, una convention in streaming che sarà disponibile in diversi paesi del mondo, Italia compresa. Durante la manifestazione troveranno spazio anche altri attesissimi film DC, come The Suicide Squad, The Batman e The Flash.

