Zack Snyder ha svelato che esistono i titoli dei mai realizzati Justice League 2 e 3

Come è noto a tutti da ormai qualche settimana, l'idea originaria del progetto di Zack Snyder per la sua Justice League alla Warner era quella di realizzare tre pellicole tutte legate tra loro e separate da diversi cliffhanger. Dopo aver raccontato nei dettagli la trama di ciascun capitolo, adesso Snyder ha rivelato anche i titoli dei film.

Nel corso di un'intervista concessa a MTV News, Zack Snyder ha spiegato nel dettaglio a quali titoli aveva pensato per i successivi due capitoli dedicati alla Justice League e che avrebbero costituito un trittico coeso della storia da lui iniziata in questo ormai defunto DC Extended Universe di sua creazione.

I tre film avrebbero settato prima la Lega, poi il mondo e poi l'intero universo DC contro la minaccia di Darkseid arrivando a un epico finale in stile Il Signore degli Anelli. "Guarderò nei miei taccuini, probabilmente li ho scritti anche - lo faccio per tutti i miei film - probabilmente ho stilato una pagina di titoli e con tutta probabilità non si sarebbero chiamati semplicemente Justice League 2 e 3, questo posso dirtelo".

Dopo il successo ottenuto dalla Snyder Cut, adesso i fan stanno spingendo affinché la Warner non abbandoni l'universo creato da Zack Snyder e magari produca un sequel di Justice League alla storia che abbiamo tutti potuto vedere nella sua interezza e arrivata da noi su Sky e Now TV. I fan hanno infatti lanciato l'hashtag #RestoreTheSnyderVerse in riferimento anche al precedente #ReleaseTheSnyderCut che poi portò effettivamente alla sua distribuzione.

D'altro canto, Snyder stesso ha già ringraziato i fan DC per il supporto ricevuto in questi ultimi mesi:

"Finalmente ce l'abbiamo fatto e voglio solo dirvi grazie. Grazie a tutti i fan. Ho letto tutti i vostri messaggi e anche i vostri pareri sul film e tutto questo ha reso valida l'operazione. Siete assolutamente i migliori".