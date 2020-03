Zack Snyder ha svelato un insospettabile legame tra Batman v Superman e Justice League

Si è detto e scritto tanto di Batman v Superman e Justice League, entrambi probabilmente tra i film più discussi del DC Extended Universe tra critiche, stroncature, Snyder Cut e così via. Certo è che le cose da svelare al riguardo sembrano non finire mai, come confermano le ultime dichiarazioni di Zack Snyder.

Il regista, durante una diretta streaming sul DC Extended Universe, ha infatti rivelato ai fan un collegamento tra i due film passato molto probabilmente inosservato ai più (comprensibilmente, trattandosi di un dettaglio effettivamente tutt'altro che palese).

Secondo quanto spiegato da Snyder, infatti, l'urlo di guerra che Superman emette durante lo scontro finale con Doomsday (quello, insomma, che precede il sacrificio dell'eroe kryptoniano) ha avuto con la sua potenza effetti insospettabili: all'urlo di Superman si deve, infatti, il risveglio di quella Scatola Madre che sarà parte fondamentale della trama di Justice League, come tutti coloro che hanno visto il film certamente ricorderanno.

Non si parla, stavolta, di scene tagliate presenti solo in fantomatiche edizioni estese dunque, ma di qualcosa di ben visibile in Batman v Superman. Difficilmente, però, la cosa sarebbe risultata chiara senza la precisazione di Snyder.

Sempre Snyder ha anche svelato alcuni dettagli della scena dell'incubo di Batman v Superman; Jesse Eisenberg, invece, ha ribadito quanto gli piaccia interpretare personaggi come il Lex Luthor di Batman v Superman.