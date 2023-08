Zack Snyder, svelati i piani per Snyderverse dopo Justice League: la saga finiva su Flash!

Grazie alle informazioni rivelate nel corso degli anni, oggi più o meno sappiamo cosa avrebbero mostrato i sequel di Justice League pensati da Zack Snyder prima del divorzio da Warner Bros, ma per quanto riguarda il resto del franchise dello SnyderVerse, o meglio l'ex DCEU?

Ebbene in queste ore, dopo aver svelato nuovi dettagli sul The Batman di Ben Affleck, che avrebbe fatto parte della saga snyderiana, lo storyboard artist Jay Oliva, regista di numerosi film d'animazione DC e collaboratore di Snyder per Man of Steel, Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League, in una nuova intervista promozionale ha rivelato anche nuove informazioni sulla saga dello SnyderVerse e su come si sarebbe evoluta e conclusa dopo la trilogia di Justice League.

Secondo Oliva, Zack Snyder avrebbe concluso lo SnyderVerse/DCEU con un film di Flashpoint, che avrebbe permesso a Warner Bros di resettare la saga e reclutare nuovi attori per la realizzazione di nuovi film slegati dal grande raccolto corale iniziato con Batman v Superman. In pratica, "The Flash sarebbe stato parte integrante della narrazione progressiva del DCEU: l'idea era di avere Reverse Flash che arrivava dal futuro per distruggere la vita di Barry, e a quel punto avremmo scoperto che il grande cattivo dell'universo DC era sempre stato lui. Il professor Zoom ha tirato i fili fin dall'inizio e ha manovrato la Justice League, e nei film di Flash avremmo scoperto questo dettaglio. Ci saremmo arrivati piano piano, perché le sue influenze sugli eventi si sarebbero viste anche negli altri film."

“Alla fine della quadrilogia di Darkseid di Zack, o come vogliamo chiamarla, ci saremmo ritrovati con la versione dello SnyderVerse di 'Justice League Unlimited' e avremmo fatto Flashpoint Paradox" ha aggiunto Oliva. "In quel modo la dirigenza avrebbe potuto riavviare l'universo e introdurre un nuovo cast, perché dopo 10 anni gli attori devono anche avere l'opportunità di lasciare e dedicarsi a qualcos'altro. Tutte occasioni perse, purtroppo, ma farne parte per me è stato davvero eccitante. È triste, mi sarebbe piaciuto vedere questo piano svilupparsi e concretizzarsi e arrivare sul grande schermo, ma è così che va."

Oggi, curiosamente proprio dieci anni dopo l'uscita di Man of Steel, l'universo DC si prepara al reboot con il DCU di James Gunn e Peter Safran.