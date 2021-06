Zack Snyder, svelati i due protagonisti del nuovo film The Next Photograph?

Passato poco più di un mese dall'uscita di Army of the Dead, Zack Snyder è già completamente immerso nella lavorazione del suo prossimo progetto, a lungo vociferato negli ultimi mesi e che adesso ha assunto il titolo di The Next Photograph (aka Horse Latitude); a quanto pare ci sono già due attori per i ruoli principali collegati al progetto.

Secondo quanto rivela il sito The Illuminerdi, Billy Crudup e Corey Stoll dovrebbero essere entrati in trattative per unirsi al cast della pellicola. Per Crudup si tratterebbe di un ritorno sotto la regia di Snyder avendo già collaborato con quest'ultimo nell'adattamento cinematografico di Watchmen dove interpretava il Dottor Manhattan e in Justice League, dove aveva il ruolo del padre di Barry Allen.

The Next Photograph non ha ancora ricevuto il via libera per entrare in produzione ma è in fase di elaborazione; la trama racconta di un fotoreporter di guerra veterano che dopo aver scattato alcune foto a un diplomato e alla sua famiglia, si allea con un soldato addestrato dopo aver scoperto che queste persone sono rimaste uccise, allora la sua missione diventa quella di scoprire l'assassino.

La produzione della pellicola procede a rilento soprattutto a causa della situazione pandemica molto seria nelle location in cui la storia dovrebbe essere ambientata, ovvero in Sud America: "Per il momento stiamo aspettando un po', perché la speranza sarebbe quella di girare in Sud America e il COVID è parecchio aggressivo da quelle parti ultimamente, quindi stiamo aspettando che la situazione migliori in modo da poter girare lì e realizzare questo film. Ma c'è anche un'altra cosa sulla quale sto lavorando attualmente. Speriamo di riuscire a portare tutto al termine".

